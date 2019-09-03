رئيس مدينه كفرشكر : مصادرة سيارة تابعة لشركة فودافون ، حمله لازاله اللافتات الإعلانية والإشغالات

كتب _ السيد يوسف

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفرشكر برئاسة محمد الحسيني يرافقة قوة من مركز شرطة كفر شكر برئاسة العميد انوار حشيش مأمور المركز والرائد اسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز ، وعدد من معاوني الجهاز التنفيذي المحلي بكفرشكر ، بشن حمله لازاله اللافتات الإعلانية والإشغالات بالطريق العام .

حيث تم ازاله عدد من لافتات إعلانية خاصة بمجال تجارية بشارع جمال عبد الناصر والغير مرخصة طبقا للائحة وقرار محافظ القليوبية ، بالإضافة إلى التحفظ على سيارة تابعة لشركة فودافون مصر تقف بنهر الطريق العام تعرض خدمات الشركة على المواطنين ، مما اعتبرها رئيس المدينة حاله أشغال عام وتم التحفظ عليها وعمل محضر اشغال بذلك .

وأكد رئيس المركز بأن الحمله مستمرة لحين استقرار النظام وخلو الطريق العام من كافة الاشغالات التى تعوق السير الأمن للمواطنين و الحفاظ على مقدرات الوطن ، وأشار إلى ضرورة الالتزام بكافة التراخيص اللازمة لكافة المحال التجارية بمختلف انشطاتها .