رانيا بكرى تكتب : ..الحب كالفراشة

بقلم : رانيا بكرى

أنت الميناء الوحيد الذي التجأتُ إليه، أنت البلد الوحيد الذي أعرف لغته فليس لي عالمٌ آخَر سواك، لا تتخلَّ عن جنتنا، لا تتركني، أحبك أكثر من روحي، لا أستطيع العيش بدونك، سأحارب بكل ما أملك؛ فالحب أن لا تتراجع حتى للحظة واحدة عن حبيبك وتستيقظ معه وتنام معه ولا تتنفس بدونه..

لا تقهرنى لكى تسعد نفسك فالظلم ظلمات ولامبرر لاخطائك لكن الزمن هو دوائنا معا لأى أثار سابقه فسنتعلم أن نكون هادئين وسننام بعمق وراحة فى احضان بعض بعد صدمات الحياة التى لم تكنبالحسبان

تعالَ لأجل ذكرياتنا فلا تدعني أنتظر؛ فأنا تعلمت هزيمة الكبرياء والربح من جديد، وسأحضن المحبة من جديد، فالجميع يحصدون ما يزرعون فى الحياة ولا يتراجعون عن الحب وبذل الجهد، وفي النهاية يكتبون السعادة.

فمن يزرع الشك يحصد خيبة الأمل والإحباط، فلا يكتفون بما يملكون، ومن يزرع الخوف والكذب يصدقون اكاذيبهم شيئًا فشيئًا، فالحب كالفراشة من لا يفهمة يطير يومًا واحدًا، ومن يغهمة يطير العمر كله وتصير له الحياة