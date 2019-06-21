رجل فقد عقله.. ضرب زوجته حتى الموت بسبب حقنة.. وبناته فضحوا أمره

كانت “غادة “تحلم كأي فتاة أن تتزوج من شخص يقدرها ويحبها وتصبح أما لها عائلتها التي تحبها.

تقدم الكثيرون لخطبتها؛ فاختار أهلها إليها من يناسبها وهو عامل من قريتها ببلقاس الذي تزوجت منه وأنجبت 3 بنات وكانت الحياة في البداية عادية إلى أن بدأ فى التعدى عليها بالضرب بسبب ودون سبب يأتى من عمله وهو غاضب فيصب غضبه عليها بالضرب، يتشاجر مع أصدقائه فيأتي لـ يعنفها بشدة ويتعدى عليها بالضرب.

مرت الأعوام وبناتها يكبرن وبدأ يضربها أمامهن فلم تتحمل وطلبت الطلاق منه وتحدثت مع أشقائها فردوا عليها قائلين: “البنات هيتقال على امهم مطلقة احنا فلاحين مينفعش”.

عادت إلى المنزل من جديد من أجل بناتها وظلت على هذا الحال 15 عاما وهو لا يتغير بل يزداد شراسة وعنف وفى إحدى هذه المرات قام بالإمساك برأسها وظل يخبطها فى الحائط والدم يسيل منها بغزارة حتى تسبب لها في جرح تطلب 19 غرزة ومن هنا كان إصرارها على الطلاق إلا أن بكاء بناتها ارجعها من جديد.

وفى يوم الواقعة زاد الألم عليها واشتكت من آلام شديدة بالبطن والظهر وأرادت أن تأخذ حقنة مسكن للألم وبمجرد رؤيته للحقنة انهال عليها بالسب والقذف مرددا: “كل شوية عيانة ايه القرف ده موتى وريحيني” وقام بكسر الحقنة والقاها ولم يكتف بذلك بل قام وامسك بها وانهال ضربا بيديه وبالكرسي عليها حتى غابت عن الوعى وأخدتها جارتها للمستشفى واتصلت بشقيقها ولكنه لم يفهم منها شيئا واتهم زوجها الذى أنكر إلى أن اعترف بناته بكل شيء.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للعميد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس من مستشفى بلقاس بوصول غادة س ع 35 عاما ربة منزل مصابة بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم مع هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة اعتداء زوجها عليها بالضرب إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال شقيقها ويدعى عبد المطلب س ع 33 عاما اتهم زوجها ويدعى محمد ع ا 43 عاما عامل بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات ما أدى إلى وفاتها وبتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج.

تحرر المحضر رقم 8836 لسنة 2019 جنح مركز شرطة بلقاس وأخطرت النيابة للتحقيق.