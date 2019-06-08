رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة المصري بشأن لقب الدوري

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة أكد خلالها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

ورصدت إدارة النادي الأهلي في المذكرة تغيير الاتحاد لمواعيد العديد من المباريات عقب الاعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وتجاهل الاتحاد للإساءات العلانية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف النادي فى مذكرته عن مسئولية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الأفريقية فى نسختها الجديدة خصوصا وأن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الافريقي “كاف” سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الاولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلي يحرص دائما على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فإن النادى يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة فى بطولة الدورى العام للموسم الجاري، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالى.