رسمياً”.. الجريدة الرسمية تنشر رسوم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وبدء العمل باللائحة التنفيذية من اليوم

قامت الجريدة الرسمية وبشكل رسمي بنشر رسوم التصالح في مخالفات البناء ومنها البناء على الأراضي الزراعية، وذلك وفق اللائحة التنفيذية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق بشكل رسمي على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وننشر لمتابعينا الرسوم المقررة وفق القانون 17 لعام 2019.

بالنسبة للقرى فإن الرسوم المقررة 125 جنيه، و500 للمدينة حال كانت المخالفة على مساحة 250 متر.

وإذا وصلت المخالفة إلى 500 متر فإن الرسوم 250 جنيه للقرى و1000 للمدينة.

وإذا تراوحت المساحة من 500 إلى 1000 متر فالرسوم 2000 جنيه بالمدينة و1000 جنيه للقرى.

وإذا كانت المساحة تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 متر فالرسوم 3000 جنيه للمدينة و2000 جنيه للقرى.

وإذا تراوحت المساحة ما بين 2000 إلى 4000 ألاف متر فالرسوم 3500 جنيه للقرى و4000 جنيه بالمدينة.

وما زاد عن 4000 آلاف متر فالرسوم 5000 آلاف جنيه للقرى وللمدن