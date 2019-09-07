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رسمياً “رئيس الوزراء”: منع سير الـ”توك توك” نهائياً داخل المدن ومصادرته فوراً.. وعقوبات صارمة للمخالفين وتطبيق القرار بكل حزم

7 سبتمبر، 2019
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شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على منع سير أي “توك توك” داخل شوارع المدن نهائياً ومصادرته على الفور، مؤكداً استمرار عمل الـ”توك توك” بالقرى والعزب فقط، لتسهيل الانتقال للمواطنين هناك.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام، واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظةوفى اجتماع  لرئيس الوزراء حول قرار استبدال التوكتوك بسيارات “الفان”، حيث أكد سيادته أن القرار سيوفر المزيد من فرص العمل ويحافظ على حياة المواطنين ، وأضاف متحدث مجلس الوزراء على أنه سيتم التنبيه على مصنعي التوك توك بتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات الميني فإن

جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

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