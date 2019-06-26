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رسميا.. استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر بأمم أفريقيا لأسباب سلوكية

26 يونيو، 2019
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة بالتشاور مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب بشكل رسمى من صفوف الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية.

وتنطلق، اليوم، فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

ويلتقى منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى قمة مباريات المجموعة الأولى.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية فى الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية “مرتين” وبالتحديد عامى 1968 و1974 في القاهرة، بينما وصل للدور ربع النهائي في 6 مناسبات، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية “مرتين”.

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