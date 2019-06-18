رضوى الشربيني تثير الجدل بمقطع فيديو جديد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتضمن مقطع الفيديو سخرية رضوى الشربيني كعادتها من طريقة تعامل الشباب مع البنات .

وتفاعل عدد كبير من البنات مع هذا المقطع معبرين عن حبهم الشديد لها وعن نجاح النصائح التى تقدمها لهم.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج “هي وبس” الذي يعُرض على قناة “cbc سفرة”، وقد أثارت الكثير من الجدل خلال تقديمها للبرنامج، لا سيما بسبب نصائحها للسيدات حول العلاقات والزواج والتعامل مع خيانة الرجل.