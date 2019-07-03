رفع وإزالة 1174 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمدن ومراكز محافظة البحيرة

البحيرة : سعيد شتا

تشهد محافظه البحيرة منذ فترة تنفيذ حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين وعلى الطرقات بنطاق المحافظة وذلك للحفاظ علي سلامة وأمن وراحة المواطنين .

وفى هذا السياق أعلن اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة عن قيام الوحدات المحلية بمراكز إيتاى البارود وبدر وكفر الدوار بتنفيذ حملات مكبرة بالأمس لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات بكل مركز وبتامين بقوة من شرطه المرافق أسفرت عن :-

* إزالة عدد 134 إشغال ثابت ومتحرك والتحفظ علي عدد31 فرش لبيع الفاكهة والتحفظ علي عدد 34 شمسية بمركز ومدينة إيتاي البارود .

*رفع 50 حالة إشغال متحرك بشوارع مركز ومدينه بدر .

* إزالة عدد 925 حالة إشغال متنوع وتحرير 3 محاضر جنح وإزالة كشك غير مرخص كان يستخدم لبيع اللحوم بمركز ومدينة كفر الدوار .

هذا ويشدد اللواء/ المحافظ علي تكثيف وإستمرار تلك الحملات لتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين وتيسير الحركة المرورية حفاظاً علي سلامة وأمن المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمعتدين حفاظاً علي المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة .