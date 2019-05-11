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روسيا تنتقد التعزيزات العسكرية الأمريكية في اليابان

11 مايو، 2019
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انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التعزيزات العسكرية الأمريكية المستمرة في اليابان، قائلًا: إن موسكو تعتبرها “تهديدًا” مباشرًا لأنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية المنتشرة في الدولة الآسيوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.
وصرح بذلك الدبلوماسى الروسى عقب اجتماعه فى موسكو مع نظيره اليابانى الزائر تارو كونو أمس الجمعة.
وأضاف: “لقد لفتنا الانتباه مرة أخرى إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها واشنطن، بما في ذلك نشر عناصر أنظمة الدفاع الصاروخي العالمية في اليابان، وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة والأنشطة في مجال الحد من الأسلحة، حيث تقوم الولايات المتحدة بهدم جميع الاتفاقات الحالية”.
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