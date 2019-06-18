روسيا: يجب أن تعود إدلب إلى سيطرة الحكومة السورية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ضرورة عودة مدينة إدلب إلى سيطرة الحكومة السورية، وأن العمليات التي ينفذها الجيش السوري في إدلب ضرورة.

ونقلت قناة روسيا اليوم، الليلة، عن نيبينزيا قوله، في كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الاتفاق الروسي التركي حول منطقة إدلب يطبق بشكل تام، مشددا على أنه لا يمنع محاربة الإرهاب.

وأوضح المندوب الروسي أن الإرهابيين في منطقة إدلب يواصلون استهداف المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم، التي تتمركز فيها القوات الروسية.

ورأى أن منصة “أستانا” بشأن الحوار السياسي هي عملية فعالة واحدة لتسوية الأزمة السورية، مؤكدا عزم الجانب الروسي استمرار الالتزام بالاتفاق مع أنقرة.