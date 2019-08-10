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ريال مدريد يغري نيمار بـ 40 مليون يورو فى الموسم الواحد

10 أغسطس، 2019
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يسابق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني الزمن من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار بعدما أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ التفاوض حول رحيله.

ووفقا لصحيفه-سبورت-الإسبانية فإن رئيس النادي الملكي عرض على نيمار التوقيع مع النادي لمدة خمس سنوات، على أن يأخذ بالموسم الواحد 40 مليون يورو كراتب سنوي، حيث يعتبر نيمار أحد مطالب الجماهير الخاصة بالنادي والتي تعول عليه الكثيرالجدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني ينافس بقوه أيضا علي ضم نيمار حيث يأمل النادي الكتالوني بإنهاء الصفقة مستغلا تعلقه بالجماهير الخاصة بالنادي حيث كان لاعبا في صفوف النادي الكتالوني قبل الانتقال للنادي الباريسي والتي بلغت صفقته حينها 222 مليون يورو .

ومن المفترض أن يحسم نيمار وجهته المقبلة خلال الايام القليله القادمه خاصه بعد اعلان استبعاده عن قائمة النادي الباريسي التي ستخوض افتتاح الدوري الفرنسي غدا أمام نادي نيم الفرنسي.

 

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