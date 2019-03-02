ريشه طعن سائق بنها في الرقبه لخلاف بينهما

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

طعن مسجل شقي خطر ببنها وشهرته ريشه سائق سياره أجره في الرقبه بسبب خلاف بينهما .

تلقي اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بالقليوبيه بورود أشاره من مستشفي بنها الجامعي بوصول أحمد أ ح 26 سنه سائق مصابا بجرح نافذ بالرقبه وحالته خطيره .

تبين من تحريات الرائد محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها بأشراف العميد يحيي راضي رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بأنه نشبت مشاجره بين المجني عليه والمتهم رضا ص ع 46 سنه مسجل شقي خطر مخدرات أثناء تواجدهما بموقف المنشيه تعدي خلالها المتهم عليه المجني عليه بمطواه لخلافات سابقه بينهما وفر هاربا .

تم ضبط المتهم وأرشد عن المطواه المستخدمه وبعرضه علي النيابه أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمه التحقيق .