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“ريمو” فى مختبر السرديات ببيت السنارى

25 فبراير، 2019
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كتب على أبودشيش

ينظم مختبر السرديات مكتبة الإسكندرية ببيت السنارى بالسيدة زينب بالقاهرة فى يوم الأربعاء 27 من فبراير فى الساعة السابعة مساءً ندوة لمناقشة رواية “ريمو” للأديبة انتصار سيف يناقشها الناقدان د.يسري عبد الغني ود.حسين عبد البصير. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. وينسق لهذا اللقاء الأديب حسام الدين فاروق.

يذكر أن هذه هي الرواية الأولي للكاتبة المصرية انتصار سيف، العمل: وهى مفتشة آثار مصرية قديمة بوزارة الدولة لشئون الآثار وباحثة فى الآثار المصرية القديمة، تتناول الرواية العلاقة الشائكة التى ربطت بين الملكة حتشبسوت والمهندس سنموت التى رفعته ليكون وزيرها الأول، كان حبيبها، البعض يقول إنها حب عذري، والبعض من أنصار تحتمس (تحتمس الثانى زوجها أو تحتمس الثالث ابن زوجها) يشيع أنها علاقة الرجل بامرأته. تعلق حتشبسوت منذ صغرها بالعرش، حلمها أن تكون الفرعون وليس مجرد زوجة لفرعون تحكم من وراء الستار، زواجها السياسي من أخيها تحتمس الثانى وإبعاده الفعلى عن العرش، إبعاد الطفل تحتمس الثالث ليكون جنديا وتنفرد هى بالحكم، حبها لسنموت ووقوفه بجوارها لتحقيق أحلامها، انقلاب الكهنة عليها ووقوفهم مع تحتمس الثالث، ثم تحديد إقامتها فى قصرها، وإذلالها حتى تفقد عقلها، ثم تموت، بينما يعيش سنموت حتى سن الثمانين تقريبا، ويتخفي تحت اسم (ريمو) أى البكَّاء، الذى لا يتوقف عن البكاء كلما تذكر حبيبة عمره، وهو أصلا لا ينساها.

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