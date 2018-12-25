“ري قليوب” يقوم بحملات ومجهودات مكثفة لتطهير الترع بزمام الهندسة

القليوبية – دعاء درويش

قامت الأجهزة التنفيذية بهندسة الموارد المائية بقليوب برئاسة المهندس عادل عبد العزيز مدير الإدارة- بحملات ومجهودات مكثفة لتطهير الترع ورفع القمامة الملقاه فيها ، وحملها الي المدفن الصحي بابو زعبل، وذلك لتسهيل عملية ري الاراضي الزراعية لدي المزارعين والحفاظ علي مياه الري خالية من القمامة التي تجمع الحشرات وتساعد علي انتشار الأمراض والأوبئة.

ومنذ قدوم المهندس عادل عبد العزيز الذي يتنقل من مصرف الي اخر لتطهير بعضه وترميم وعمل صيانات وتوسعة البعض الآخر وعمل إحلال وتجديد لبعضهم، وأخرها تطهير حجز العراقي علي ترعة فرع الصيصه بزمام الهندسة.









