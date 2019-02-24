زاهي حواس للتلفزيون الفرنسي: أطالب برجوع رأس نفرتيتي وحجر ورشيد

طالب عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس برجوع القطع الفريدة لمصر مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي والزودياك وتمثال حم ايونو وتمثال عنخ خاف جاء ذلك أثناء تصوير فليم وثائقي عن مصر للتلفزيون الفرنسي بمنطقة الهرم

وقال حواس ان تمثال رأس نفرتيتي خرج عن طريق التدليس ولابد من عودته مرة أخري إلى مصر ، كما شدد حواس في حديثة اليوم على أهميه عودته هذه القطع الفريدة إلى مصر لعرضها في المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرون

وحرص العديد من الأفواج السياحية بالتقاط صور مع عالم الآثار الشهير ،فيما انهارت أحدهم امام “حواس” وانهمرت بالبكاء مما جعله يبكي

رافق الجولة حامد الجندي مدير هرم خوفو وعلى أبودشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس

الجدير بالذكر ان الدكتور حواس يقود حملة من المثقفين لاسترداد القطع الأثرية الفريدة لمصر وعرضها في المتحف المصري الكبير