زراعة البحيرة .. حملات مكثفة على أسواق بيع المبيدات لضبط المقلد والغير مصرح بيعه بالاسواق

البحيرة : سعيد شتا

بناء على توجيهات اللواء / هشام عبد الغنى أمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة أسواق بيع المبيدات بمراكز محافظة البحيرة من خلال ضبط المقلد والغير مرخص منها.

و على تعليمات المهندس / محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة لأقسام الرقابة على المبيدات بالإدارات الزراعية وقسم الرقابة بمديرية الزراعة ، وبالتنسيق مع إدارات التموين فى تنفيذ حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة ، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها . حيث أشار وكيل الوزارة الى ان هناك تكليفات مشددة لجميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بشتى مراكز المحافظة ، بتشديد الحملات الرقابية على محلات الاتجار فى المبيدات والأسمدة، لملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة أو مجهولة المصدر التى تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، وأكد المهندس / سعد عمار رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية ، أنه تم تحرير عدد 6 محاضر للمخالفين بمركز الدلنجات وتم ضبط عدد 140 عبوه مبيدات غير مسجله بوزارة الزراعة وممنوعة من التداول وتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين ، كما تم تحرير عدد 7 محاضر للمخالفين وضبط عدد 89 عبوة مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ، وذلك عن طريق مسئول الرقابة على المبيدات بمركز ايتاى البارود بالاشتراك مع منطقة شمال الدلتا وادارة التموين ، كما تم تحرير عدد 1 محضر وضبط عدد 15 عبوة مبيدات ممنوعه من التداول عن طريق مسئول الرقابة على المبيدات بمركز شبراخيت بالاشتراك مع ادارة التموين ، وجارى تكثيف الحملات على محلات المبيدات للحد من انتشار المبيدات الغير مسجله .