زعيم حزب الغد .. نثق في الرئيس ونرفض التشكيك في انجازاته ووطنيته ، ونقف جميعاً معه

زعيم حزب الغد .. نثق في الرئيس ونرفض التشكيك في انجازاته ووطنيته ، ونقف جميعاً معه

• اكد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصريه ان تلك الهجمه القذره التي يقوم بها المقاول الهارب تستهدف الرئيس بصفتيه بإعتباره رئيس الدوله المنتخب شعبياً وبصفته القائد الاعلي للقوات المسلحه

•فبينما تستهدف تلك الهجمه تشويه الرئيس

وهز الثقه في شخصه شعبياً، تستهدف كذلك ضرب الثقه فيه كقائد اعلي للجيش فهي تسعي لاستهدف اثاره المواطنين والجيش معاً وهي هجمه خبيثه وشرسه استدعت ان يرد الرئيس شخصيا عليها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للشباب

• وعموما علينا ان ندرك ان مخطط اسقاط ثوره ٣٠ يونيه ونظام ٣٠ يونيه الذي اقامه وفرضه الشعب المصري لن ينتهي بسهوله وعلينا ان نواجه كل ادوات تقويضه ومخططات هدمه بدايه من ضرب هجمات ميليشيات الارهاب وصولا الي التصدي لحملات الافتراء والكذب والاشاعات المغرضه وعلي جبهتنا الداخليه ان تتماسك اكثر واكثر وان تدرك مايحاك لها ليل نهار ،

•وعموما لن يسمح المصريون ان تسقط الدوله او تخطف مره اخي

والجميع يعلم ماكنا فيه ومااستطعنا ان نصل اليه بفضل جهد وعرق الجميع وفي الطليعه جيش مصر وشرطتها ورئيسها

• وعلينا ان ندرك اننا سنظل ندفع ثمن اسقاط حكم التنظيم الدولي الارهابي وثمن افشال المخطط الامريكي بتمكين الجماعه من حكم دول المنطقه

•وسيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع ثمن نزوله علي الارادة الشعبيه وثمن قيادته للمعارك ضد الارهاب وضد الفساد وثمن اصراره علي الانجاز والبناء

‏‫• ونحن سنقف جميعاً خلف الرئيس ندعمه ونسانده و نساعده وندعم جيشنا البطل وشرطنا الباسله ولن تهزمنا تلك المخططات