زعيم حزب الغد. • لن تنال تلك التصرفات الصبيانيه من تماسكنا الوطني ونقف جميعاً خلف الرئيس

كتب /معاذ جمال

اكد المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الاحزاب المصريه ان تلك الهجمه القذره التي تخططها اجهزه المخابرات المعاديه لنا ويقوم بها وينفذها المقاول الهارب من اسبانيا ويروج لها قناة المخابرات القطريه وتوابعها في اسطنبول وغيرها وينفذها علي الارض شباب تنظيم الاخوان والمخدوعين فيه والتي تستهدف الرئيس بصفتيه بإعتباره رئيس الدوله المنتخب شعبياً وبصفته القائد الاعلي للقوات المسلحه

•فبينما تستهدف تلك الهجمه تشويه الرئيس

وهز الثقه في شخصه شعبياً، تستهدف كذلك ضرب الثقه فيه كقائد اعلي للجيش فهي تسعي لاستهدف اثاره المواطنين والجيش معاً

• وعموما علينا ان ندرك ان مخطط اسقاط ثوره ٣٠ يونيه ونظام ٣٠ يونيه الذي اقامه وفرضه الشعب المصري لن ينتهي بسهوله وعلينا ان نواجه كل ادوات تقويضه ومخططات هدمه بدايه من ضرب هجمات ميليشيات الارهاب

وصولا الي التصدي لحملات الافتراء والكذب والاشاعات المغرضه

وعلي جبهتنا الداخليه ان تتماسك اكثر واكثر وان تدرك مايحاك لها ليل نهار ،

•وعموما لن يسمح المصريون ابدا ان تسقط الدوله المصريه او تخطف مرة اخري

• اضاف ” موسى ” قائلا الجميع يعلم ماكنا فيه من خراب وفوضي وتهديدات ومااستطعنا ان نصل اليه اليوم بعد مرور ٥ سنوات فقط ، بفضل جهد وعرق الجميع وفي الطليعه والمقدمه منا جيش مصر العظيم وشرطتها ورئيسها القائد

• وعلينا ان ندرك اننا سنظل ندفع ثمن اسقاط حكم التنظيم الدولي الارهابي وثمن افشال المخطط الامريكي بتمكين الجماعه من حكم دول المنطقه

وسيظل الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع ثمن نزوله علي الارادة الشعبيه وثمن قيادته للمعارك ضد الارهاب وضد الفساد وثمن اصراره علي الانجاز والبناء

‏‫• ونحن سنقف جميعاً خلف الرئيس ندعمه ونسانده و نساعده وندعم جيشنا البطل ، وشرطنا الباسله ولن تهزمنا تلك المخططات القذره

اوتنال من تماسكنا الوطني

او من عزيمتنا الصلبه ولن تهزنا تلك المهاترات والترهات والمناوشات ولن تؤثر علينا تلك الهجمه الاعلاميه القذره من قناة المخابرات القطريه وتوابعها في اسطنبول وغيرها ‏