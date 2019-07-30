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زوجة الضابط المقتول بالسلام: اتفقت مع عشيقي يخلص عليه ونتجوز بفلوسه
كشفت التحقيقات التي أجراها المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث السلام أول، مع زوجة ضابط متقاعد، عثر على جثته، مقتولا بطعنة نافذة في البطن، أعلى العقار محل سكنه، التفاصيل الكاملة للواقعة.
وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تربطها علاقة غير شرعية مع أحد أصدقائها، منذ عدة سنوات.
وتابعت المتهمة بأنه اختمرت في ذهنهما فكرة التخلص من زوجها، للاستيلاء على أمواله، لكي يتزوجا بها، وفي يوم الواقعة قامت بتسهيل دخول عشيقها، أثناء قيام زوجها بضبط الدش، خلال مباراة الأهلي والزمالك، وقام بالصعود لسطح العقار وقتل زوجها، وفر هاربا.
وتلقى رئيس مباحث السلام، بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط على المعاش يدعى “إسماعيل. ز”، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.
وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات، كما عثر بجواره على مرتبة ومخدة، ويإجراء التحريات تم تحديد المتهمين، والقبض عليهما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.