حوادث وقضاياعاجل

زوجة الضابط المقتول بالسلام: اتفقت مع عشيقي يخلص عليه ونتجوز بفلوسه

30 يوليو، 2019
1٬708 أقل من دقيقة

كشفت التحقيقات التي أجراها المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث السلام أول، مع زوجة ضابط متقاعد، عثر على جثته، مقتولا بطعنة نافذة في البطن، أعلى العقار محل سكنه، التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات، إنها تربطها علاقة غير شرعية مع أحد أصدقائها، منذ عدة سنوات.
وتابعت المتهمة بأنه اختمرت في ذهنهما فكرة التخلص من زوجها، للاستيلاء على أمواله، لكي يتزوجا بها، وفي يوم الواقعة قامت بتسهيل دخول عشيقها، أثناء قيام زوجها بضبط الدش، خلال مباراة الأهلي والزمالك، وقام بالصعود لسطح العقار وقتل زوجها، وفر هاربا.
وتلقى رئيس مباحث السلام، بلاغا مفاده العثور على جثة أحد الأشخاص، فوق سطح العقار، محل سكنه.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لضابط على المعاش يدعى “إسماعيل. ز”، وتبين إصابته بطعنة في منطقة البطن.
وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح العقار بالطابق الـ13، وبجواره أدوات يبدو أنه كان يستخدمها في إصلاح طبق استقبال الفضائيات، كما عثر بجواره على مرتبة ومخدة، ويإجراء التحريات تم تحديد المتهمين، والقبض عليهما.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 يوليو، 2019
588

ضبط إحدى السيدات لقيامها بالتقدم للحصول على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة

11 أكتوبر، 2018
272

في أولى حلقاته.. توفيق عكاشة لـ المشاهدين: “لو طبلت ارقصوا”

28 يناير، 2019
683

احترس من سفاح الحمامات يواصل قتل ضحاياه

16 ديسمبر، 2018
146

أحمد موسى: “الإخوان مع تركيا بيدعوا لدين جديد ليس له علاقة بالإسلام”

إغلاق