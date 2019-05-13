زوجة محمد صلاح.. لماذا خطفت بنت بسيون المحجبة الأضواء من زوجات لاعبي ليفربول؟

طلت زوجة اللاعب المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بـ زي مصري بسيط لا يفتقد لأناقة المحجبات، مع حجاب موف مودرن و كوتشي رياضي يساعدها على الركض بجانب زوجها إذا استدعت الحاجة في ملعب الأنفيلد.

الطلة الغريبة لزوجة صلاح كانت الأكثر خطفا للأضواء، خاصة أن أم مكة “ماجي محمد صادق”، هي الوحيدة التي طلت بحجاب بين زوجات اللاعبين على الرغم من وجود لاعبين مسلمين في صفوف الريدز إلى جانب محمد صلاح، وهما ساديو ماني ونابي كيتا، غير أن عائلاتهم لم تحضر معهم.

صلاح استقبل زوجته التي خرجت من ممر غرف الأنفيلد بقبلة على رأسها إيمانا منه بدورها في دعمه ومساندته، وتعبيرا لها عن امتنانه وتقديره لرفيقة دربه.

كانت أعين صلاح تراقب مكة التي انطلقت بالكرة في الملعب نحو المرمى مسددة ركلتين في الشباك، وسط تشجيعات وأهازيج جماهير الأنفيلد، التي تفاعلت معها ودعمتها بالصيحات والغناء لوالدها الحائز على الحذاء الذهبي.

صحيفة الديلي ميل قالت، إن مكة محمد صلاح حظيت باستقبال حافل من جانب جماهير ليفربول التي احتفلت بالطفلة، رغم خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وأضافت “يبدو أن نادى ليفربول باتت له نجمة فى المستقبل هى مكة ابنة محمد صلاح بعدما سجلت هدفًا فى ملعب أنفيلد فى الوقت الذى ظهرت فيه علامات الفخر والسعادة على نجم ليفربول”.

أم مكة، ومكة إلى جانب النجم المصري محمد صلاح، شكلوا مشهدا رائعا للاحتفال على ملعب الأنفيلد بعد موسم حافل بالانتصارات لم يخسر فيه ليفربول سوى مباراة وحيدة أمام مانشستر سيتي المتوج بالبطولة.

ولم تمنع خسارة اللقب أو حتى حجاب أم مكة بزيها المصري الأنيق من مواجهة جمهور الأنفيلد الذي اعتاد أن يرى المصرية ماجي ابنة مركز بسيون بجانب زوجها في كل خطواته.