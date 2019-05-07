زوج يقتل زوجته بطوخ ويصيب شقيقه بجرح قطعي بالرقبه وأهالي المجني عليها أعتدوا علي طبيب بالمستشفي

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

قتل عاطل بطوخ زوجته وأصاب شقيقه بجرح قطعي بالرقبه بسبب مشاجره لقيام شقيقه المصاب بطرده من المنزل لخلافات بينهما فحضر المتهم للمنزل وقتل زوجته قبل أعدادها أفطار رمضان وأصاب شقيقه .

تلقي اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبيه أخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ بمقتل ثريا عبدالسميع 35 سنه عامله بسنترال بلتان مركز طوخ وأصابه شقيق زوجها محمد عبدالموجود أبراهيم بجرح قطعي بالرقبه ولا يمكن أستجوابه .

تبين من تحريات الرائد أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث طوخ بأشراف العميد يحيي راضي رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بأن وراء الحادث المتهم أبراهيم ع أ 50 سنه عاطل مدمن مخدرات زوج المجني عليها والذي تشاجر مع شقيقه بسبب قيام شقيق المتهم بطرده من المنزل لسوء سلوكه وتعاطيه للمخدرات .

أضافت التحريات بأن المتهم عقب عودته للمنزل تشاجر مع زوجته وقام بذبحها من الرقبه قبل أعداد الأفطار ولم يتركها حتي لفظت أنفاسها ثم تعدي علي شقيقه بالذبح بالسكين وفر هاربا .

ألقي القبض علي المتهم وأثناء قيام أهالي المصاب بنقله لمستشفي بنها الجامعي وأكتشفوا عدم وجود سرير عنايه مركزه له قاموا بالأعتداء علي أحد الأطباء وتكسير واجهه الأستقبال وألقت الشرطه القبض علي 6 أشخاص .

وتولت النيابه التحقيق .