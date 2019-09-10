زيارة مفاجأة لوكيل تعليم القليوبية لمدارس كفرشكر

كتب _ السيد يوسف

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية طه عجلان بزيارة مفاجأة لعدد من مدارس إدارة كفرشكر التعليمية لتفقد إستعدادات الإدارة والمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 فى إطار الاهتمام بالمنظومة التعليمية الجديدة على حسب تنفيذ تعليمات الوزارة .

حيث تفقد ” عجلان ” مدرسة الابتدائية الجديدة و 25يناير الرسمية لغات و الاعداديه بنات ، وأكد عجلان خلال الجوله التفقدية على مدراء المدارس بضرورة الالتزام بمواعيد العمل و النظافة العامة والتجميل ، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصيانه الدورية لمحتويات المدرسة ، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمه تعليمية للطلاب داخل الفصول ، وأشار إلى تحويل أى مقصر فى عمله لجهات التحقيق .

ويذكر أن الدكتورة هالة حسام مديرية إدارة كفرشكر التعليمية فى جوله تفقدية لإحدي مدارس الإدارة بقرية كفر مروان وهذا للاطىمنان على حالة سير العمل والاستعدادات اللازمه لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث وجه عجلان لها أمرا بالاستمرار فى حولتها التفقدية دون الحضور له فى جولته التفقدية المفاجأة .