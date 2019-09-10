أخبار مصرعاجل

زيارة مفاجأة لوكيل تعليم القليوبية لمدارس كفرشكر

10 سبتمبر، 2019
549 أقل من دقيقة

زيارة مفاجأة لوكيل تعليم القليوبية لمدارس كفرشكر

كتب _ السيد يوسف

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية طه عجلان بزيارة مفاجأة لعدد من مدارس إدارة كفرشكر التعليمية لتفقد إستعدادات الإدارة والمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 فى إطار الاهتمام بالمنظومة التعليمية الجديدة على حسب تنفيذ تعليمات الوزارة .

حيث تفقد ” عجلان ” مدرسة الابتدائية الجديدة و 25يناير الرسمية لغات و الاعداديه بنات ، وأكد عجلان خلال الجوله التفقدية على مدراء المدارس بضرورة الالتزام بمواعيد العمل و النظافة العامة والتجميل ، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصيانه الدورية لمحتويات المدرسة ، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتقديم خدمه تعليمية للطلاب داخل الفصول ، وأشار إلى تحويل أى مقصر فى عمله لجهات التحقيق .

ويذكر أن الدكتورة هالة حسام مديرية إدارة كفرشكر التعليمية فى جوله تفقدية لإحدي مدارس الإدارة بقرية كفر مروان وهذا للاطىمنان على حالة سير العمل والاستعدادات اللازمه لاستقبال العام الدراسي الجديد ، حيث وجه عجلان لها أمرا بالاستمرار فى حولتها التفقدية دون الحضور له فى جولته التفقدية المفاجأة .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 نوفمبر، 2018
174

السيسي: رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد فى عصره

29 نوفمبر، 2018
172

السيسى يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات القومية ويوجه بتطبيق أعلى المعايير

25 ديسمبر، 2018
204

شاهد.. تحطم طائرة على شاطئ في الولايات المتحدة

21 مارس، 2019
689

الحكومة توافق على مشروع قانون بفصل الموظف مُتعاطي المخدرات

إغلاق