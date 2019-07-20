زيدان يستقر على خط هجومه الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على خط هجومه في الموسم المقبل وفي البداية لن يكون هناك مهاجمين معا بنزيما ويوفيتش.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان استقر على أن يكون فينيسيوس على اليمين وهازارد على اليسار وبنزيما في العمق والبدلاء سيكون في هذه المراكز جاريث بيل ويوفيتش وأسينسيو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس سيعمل على شغل الجانب الأيمن لأن الأيسر سيشغله البلجيكي هازارد أما مشاركة بنزيما لا جدال فيها بالنسبة لزيدان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك نقطة إيجابية وهي أن زيدان سيكون له دكة بدلاء قوية من جديد والتي كانت غير متواجدة في الموسم الماضي ويكفي أن بيل ويوفيتش سيكونان جاهزين في أي وقت.