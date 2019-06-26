سائق توك توك بطوخ أنتحر لخلافات مع زوجته

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

قام سائق توك توك بطوخ بالأنتحار بتوصيل الكهرباء ليديه بسبب خلافات عائليه مع زوجته .

تلقي اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبيه أخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ بأنتحار شخص من قريه كوم الأطرون دائره المركز .

تبين من تحريات الرائد أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث طوخ بأشراف العميد يحيي راضي رئيس المباحث الجنائيه بأن سائق الدراجه الناريه نصر. ع. أ 50 سنة نشبت بينه وبين زوجته خلافات بسبب مصاريف المنزل مما دفعها لترك المنزل منذ أسبوع وتركته مع نجله أ 15 سنه .

أضافت التحريات بأن الأب أمر نجله بالخروج من الحجره الي الصاله فخرج الأبن دون مناقشه والده وبعد ربع ساعه دخل الأبن الحجره علي والده فوجده ملقي علي الأرض جثه هامده وقد ربط طرفي سلك الكهرباء الخاص بغلايه الشاي في معصم يديه ثم وضع الفيشه في الكهرباء فسقط قتيلا .

أخطرالأبن والدته التي أبلغت الشرطه وتحرر محضر وأمرت النيابه بتشريح الجثه .