سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة بالقليوبية لهذا السبب

مزق سائق جسد زوجته، اليوم الثلاثاء، داخل شقتهما بالخصوص، بالقليوبية، إثر مشاجرة نشبت بينهما، على غرار ترك ابنته المنزل والذهاب للإقامة عند أسرة المجني عليها بمحافظة الشرقية، دون تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بوصول “عوض. س. م”، 45 سنة، سائق، ومقيم الزرايب بالخصوص، سابق اتهامه في قضيه “قتل”، إلى مقر مركز شرطة الخصوص، وسلم نفسه لرجال الشرطة، واعترف بقيامه بقتل زوجته “مروة. ا. ا”، ربة منزل، حيث طعنها بسلاح أبيض “سكين” طعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى، لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة بين يديه.