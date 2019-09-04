(سالموا جميع الناس) مبادره لنشر السلام وثقافه قبول الأخر بالقليوبية

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

نظمت جمعية التعاون المهنى بشبرا الخيمة ورشة عمل للتعريف بمشروع (سالموا جميع الناس )الذى أطلقته أسقفية الخدمات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووزارة الاوقاف بهدف تحديد مشكلات السلام الاجتماعي والتعايش السلمى المشترك في المجتمع المصري .

صرحت الدكتورة عائشة الدجدج مستشار المشروع بمحافظة القليوبية بأن المشروع هو تعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف والمجتمع المدني والتعليم والإعلام لنشر السلام و ثقافة قبول الأخر .

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير عام الأعلام بالقليوبية بأن السلام يعد مبدأ من المبادئ التى أرسى قواعدها الدين الإسلامي وكافة الأديان والشرائع السماوية والتي حضت جميعها على أفشاء ونشر ثقافة السلام فى العالم ودور وسائل الاعلام فى نشر ثقافة احترام الاخر وترسيخ مبادىء المواطنة ورفع الوعى .

وقالت أيفلين بطرس مدير مشروع سالموا جميع الناس أن فكرة المشروع تقوم علي تدريب رجال الدين المسيحي و الإسلامي والاعلاميين وقادة المجتمع المدني علي نشر خطاب ديني يدعو لنشر السلام والتعايش السلمي في المجتمع .

أشادت أمانى غريب مدير جمعية التعاون المهنى بمشاركة المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية باعتبارها من اهم الجهات المشاركة مشيرة الى انه تم تأسيس اللجنة المجتمعية للمشروع وتضم المهندس حسام مشهور مدير عام التوعية بشركة مياه الشرب والدكتورة أمل قنصوه أمين المواطنه فى حزب حماه الوطن واحمد سري أمين المهنيين في حزب مستقبل وطن .