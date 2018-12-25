سامح شكرى : نقف مع ليبيا الشقيقة و نساندها فى محاربة التنظيمات الإرهابية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس صباحًا، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين، مع الإعراب عن خالص التعازي للشعب الليبي الشقيق في ضحايا الحادث، والتمنيات بسرعة شفاء المُصابين.

أكدت مصر من جديد على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.

كما شددت الوزارة على استمرار وقوفها بجانب دولة ليبيا الشقيقة في مواجهة جميع التحديات، وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية