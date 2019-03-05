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سامح شكري: اجتماع وزاري تونس يضع الحل النهائي للأزمة الليبية

5 مارس، 2019
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه سيتم عقد الاجتماع الوزاري المقبل في دولة تونس، لمناقشة الأوضاع والوصول إلى حل نهائي لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف “شكرى” خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين “مصر، وتونس، والجزائر”، أنه لا بد من أن يكون لدى أبناء الشعب الليبي القدرة على مواجهة التحديات، من أجل إنهاء الأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر، وتونس، والجزائر، لديهم القدرة على التواصل مع الليبيين بحكم الجوار والعلاقات المتحدة لحل نهائى للأزمة.

أوضح “شكرى” أنه يتم بذل جهد كبير لتوحيد المؤسسات الليبية بدورها في شتي المجالات، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية الليبية، لتكون حماية للشعب الليبي.

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