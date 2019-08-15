سرقة منزل أسرة بطنط الجزيرة بالقليوبية أثناء وجودهم في حفل زفاف

أصاب أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حالة من الخوف والذعر بعد عودة السطو والسرقة تحت تهديد السلاح.

حيث تم سرقة منزل أسرة أثناء وجودهم في حفل زفاف احد الاقارب وأثناء العودة الى المنزل وجد محمد ابراهيم حجاب انه تم سرقة الشقة الخاصة به من جميع مستلزمات الموجودة في المنزل من دهب واجهرة كهربائيه ومبلغ كبير من المال ووصل بحرامي الشقة بسرقة أنابيب الغاز مما أدى إلى حزن شديد.

وتطالب التايم المصرية الأجهزة الأمنية بالقليوبية بسرعة ضبط حادث السرقة حيث تم سرقة اكثر من منزل في هذه القرية.

ويناشد المواطن محمد ابراهيم حجاب السيد وزير الداخلية

والسيد مدير أمن القليوبية

والسيد مدير مباحث القليوبية

والسيد رئيس مباحث طوخ

بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة خوفا علي حياة مواطني اهل القرية الكبيرة طنط الجزيرة.