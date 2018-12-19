سطو مسلح وسرقة سيارة تحت تهديد السلاح الالى بالقليوبية (تعرف على التفاصيل)

أثناء قيادة سيارتى اصتحبنى بعض الأشخاص لتوصلهم إلى عزبة الرمال طريق عزبة ذكى كفر موريس قامة بعض الأشخاص الملسمين وعددهم ثلاثة بقطع الطريق بالسلاح الالى ؤفرد خرطوش بقطع الطريق بسياره نصف نقل وقاموا بسرقه سيارتي السوزوكي وتحمل رقم ق ع ق ٥١٦ ملاكي قاهره تحت تهديد السلاح وسرقه اموالي وتلفيوني المحمول باسم علي السيد علي السيد من المنشيه الجديده مركز بنها بالقليوبية وان هذه السياره هي كل ما أملك ومصدر رزقي انا واولادي وأهلي وانا حصلت علي هذه السيارة نظرا لقرض مالي من البنك ومهدد بالحبس وتدمير أسرتي أناشد السيد اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية بسرعه ضبط وإحضار السطو المسلح المجرمين واعاده السيارة المسروقه حرصا على مستقبل أولادي سياده المدير انا قمت عملت محضر بمركز شرطة بنها برجاء سرعه ضبط الجناه وتقديمهم الا المحاكمه ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام جعلكم الله عون للمحتاجين ونصره المظلوم.

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