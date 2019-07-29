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سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غير معتاد بعد عقد القران!

29 يوليو، 2019
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فاجأ مواطن سعودي الحضور خلال حفل زفاف ابنته بطلب غريب وغير متوقع بعد إتمام عقد القران.

وبحسب جريدة “المدينة” السعودية أمس الأحد، طلب المواطن سعود المالكي من زوج ابنته إصطحابها والرحيل معها بعد عقد قرانهما مباشرة، على غير المتعارف عليه، حيث يكون هناك عادة حفل زفاف بعد عقد القران.

وسلم المهر المتفق عليه كاملا لابنته، داعيا لهما بحياة سعيدة.

وتأتي هذه البادرة من الأب لتخفيف تكاليف مراسيم حفل الزواج المادية على العريس وذويه، داعيا الآباء لاتخاذ نفس الخطوة إيمانا منه بأن “أبرك النساء أيسرهن مؤونة”.

وأعرب عدد من الحضور عن اعتزازهم بموقف والد الزوجة داعين الآباء إلى القيام بما قام به للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، خصوصا في مصاريف حفلات الزفاف المرهقة.

المصدر: جريدة المدينة

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