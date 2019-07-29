بالمستندات الحقيقية ..سعيد فرج رئيس تحرير جريدة الاحرار نسخة بئر السلم يواصل اصطياد ضحاياه لخدمة اغراضة الرخيصة..صحفيو الجريدة الاصلية يعانون البطالة و خطاب حاتم زكريا للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام كشف تزوير بطاقة الرقم القومي

كتب محمد طارق

تقدم الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بمذكرة عاجلة الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام مشفوعا بالمستندات يكشف تورط المدعو سعيد فرج بتزوير بطاقة رقم قومي بصفته رئيس تحرير جريدة الاحرار و كذا ادخاله الغش علي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق واوهمه بالحصول علي حكم قضائي اقره رئيسا لتحرير جريدة الاحرار علي عكس الحقيقة والتي تؤكد ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية في الدعوي رقم 28077 لسنة68 ق قد قضي بعدم قبول دعواه لعدم تقديمه سند لدعواه كما جاء باسباب الحكم .

وترتب علي الغش حصوله من النقيب السابق علي خطاب الي المجلس الاعلي للاعلام لدمغ اوراق بطاقة القومي بخاتم شعار الجمهورية.

واستطاع بالغش من استصدار البطاقة وهو الامر الذي دفع حاتم زكريا سكرتير عام النقابة باصدار خطاب رسمي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام يؤكد فيه ان سعيد فرج زور بطاقة القومي وطالب باتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائية حيال اعمال التزوير التي ارتكبها.

كما تقدم رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين باخطار اخر الي المجلس الاعلي للاعلام مفاده ان سعيد فرج يصدر جريدة الاحرار نسخة بئر السلم وسبق ان وضع عليها اسماء عديدة علي انهم رؤساء مجلس ادارة للجريدة بايعاذ من نفسه وبما يخدم افعاله الاجرامية والتي سخر فيها جريدة بئر السلم المنسوب صدورها للاحرار لما يخدم اطماعه الرخيصة غير القانونية.

ويحاول سعيد فرج ايهام ضحاياه انه رئيس فعلي لجريدة الاحرار واخر هولاء الضحايا المدعو جمال عاشور الذي يدعمه لخدم اغراضة باقتحام حزب الاحرار ومحاولة لم الشمل بمجموعة من المفصولين ومجموعة اخري ممن ليسوا اعضاء و لا يمتون لحزب الاحرار بصلة من قريب او من بعيد سوي انهم حصلوا علي قرارات باطلة من شخص مفصول ويدعي رئاسة الحزب اسمه ياسر رمضان .

المثير ان سعيد فرج يظن ان بافعاله المخالفة يستطيع السطو علي جريدة الاحرار او التأثير داخل حزب الاحرار و يتناسي ان الجريدة التي يطبعها بئر سلم توزع يدويا علي المفصولين و اعوانهم المنتفعين المتوهمين انهم يناضلون من اجل الحزب ومفضوح فعلتهم المشينة.