سعيد فرج ليس رئيس تحرير جريدة الاحرار لهذة المستندات

الزميل سعيد فرج دأب علي مهاجمتي بدافع محاولة الحفاظ علي رئاسته الباطلة المزورة لتحرير جريدة الاحرار التي اخرجت عظماء الصحفيين لمصر منذ ان انشئت عام ١٩٧٧ وكان اخر روؤساء تحريرها الدكتور صلاح قبضايا ..وسبق ان نشر ضدي صفحة اشار فيها الي عدم حصولي علي احكام لصالحي وكذلك قال ان مؤهلي من جمعية زراعية واشياء اخري افترضها لنفسه وان كنت اظن انه لو يمتلك دليلا صحيحا وبحكم انه صحفي عمل بجريدة الاحرار قليلا ان يقدم هذة الادلة الي الجهات الرقابية حتي اصدق اقواله المرسلة التي لايصدقها الا اتباعه من الحاقدين والضعفاء وتم منعه من العمل لفترات طويلة وله رصيد محدود من الارشيف المهني لاسباب معلومه يعرفها الجميع ..وفي الفترة الاخيرة تصالحت معه بوزاع الزمالة في حضور الاساتذة محسن هاشم وجمال عبد الرحيم ووسام العطار ومصطفي الطهطاوي والدكتور تامر عصران ويمكن سؤالهم او ان يكذبوني هم انفسهم وتعهد امامهم ان ينشر صفحة ينفي فيها مانشره بالباطل والتزوير ضدي ..لكنه اخل بعهده ..ولانه خالف عهده ويواصل اعماله غير المستحبه في مواجهتي ..قررت ان انشر مستندات رسمية تنفي رئاسته لتحرير جريدة الاحرار واخصها نفي حصوله علي خكم قضائي في هذا الشأن والحقيقة ان الحكم عدم القبول لعدم تقديمه سند لدعواه وكذا البلاغات التي قدمتها للحفاظ علي كافة حقوقي..خاصة بعد ان اكتشفت انه يستخدم جريدة الاحرار وتاريخها في اعمال خارج نطاق القانون وانه اعتاد طباعتها طباعة بئر السلم لاغراض رخيصة لا يمكن الصمت عليها ..واؤكد ما انشره في هذا البوست ان هناك ازمة تسمي الصحفيين الحزبيين المتعاطلين بنقابة الصحفيين ومن بينها جريدة الاحرار ..واغرب شئ انه وضع اسم مدحت نجيب رئيس لمجلس ادارةجريدة الاحرار وسيد ابو عبلة و محمود جبر و جمال عاشور وحلمي سالم ظنا منه انه المسئول عن ذلك ..وببرر عدم التعامل معي انه ينتظر قرار لجنة الاحزاب بشأني ..والسؤال وما يكشف سواد قلبه وضعف تفكيره هل حصل نجيب وابو عبلة و عاشور او غيرهم علي احكام او اوراق رسمية من الجهات المختصة او ان سلطة رئيس التحرير تحولت الي سلطة رئيس الحزب ..وما زال يخترع روايات واساءات ضدي دفعتني لنشر ما كنت اخفيه عنه ..الغريب انه في كل مرة يتصل بي علي الموبايل يوهمني انه معي ويناصرني وكأنه يظن مرواغتي او اتهامي بالسذاجة ….لكن للصبر حدود والباب معايا مسدود وانا لا اخشي الا الله القوي الودود..