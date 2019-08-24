سقوط إثنين من إمبراطورية الهيروين بثلاثة كيلو بالقليوبية

تمكنت قوات أمن القليوبية من القبض على إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بمدينة العبور تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

تلقى اللواء طارق العجيزى، مدير أمن القليوبية،إخطارا بورود بلاغ لقسم العبور بضبط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر “الهيروين” وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور،وهما كلٍ من سيدة بدون عمل – مواليد 1992 – من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور سبق إتهامها فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حالياً لإتهامه فى عدد “3” قضايا “مخدرات”.

كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر “الهيروين”، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة،عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق سبق إتهامه فى قضية “مخدرات”.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما الآتى كمية من مخدر الهيروين وزنت ( “3” كيلو جرام ) مبلغ مالى قدره “430,000” أربعمائة وثلاثون ألف جنيه عدد ( 4 ) هواتف محمولة ،عدد ( 4 ) ميزان .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والميزانان فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.