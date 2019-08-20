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سقوط موظف بالبريد لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفه للمواطنين

20 أغسطس، 2019
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سقوط بالبريد لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على معاشات تكافل وكرامة المنصرفه للمواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها وتفعيل خطط المرورات بدوائر الأقسام.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة بدائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته ( عدد 28 بطاقة خاصة بصرف معاشات تضامن وتكافل وكرامة).
بمناقشته أقر بقيامه بإستغلال طبيعة عمله “موظف بالبريد بمحافظة كفر الشيخ” وإيهام المواطنين مستحقى الدعم بقدرته على إنهاء إجراءات صرف معاش شهرى لهم ، وقيامه بإستخراج بطاقات صرف معاشات لهم ، والإستيلاء على المبالغ المنصرفة وتسليمهم مبالغ رمزية دون علمهم بالقيمة الحقيقة للمعاشات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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