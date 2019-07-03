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سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بـ”السحر والجمال”

3 يوليو، 2019
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نجح قطاع الأمن العام من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين وأسلحة نارية بدون ترخيص.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامها بالاتجار فا المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مُُتخذان من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما (750 جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 3 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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