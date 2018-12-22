سقوط تشكيلين عصابيين للاتجار في البرشام والهيروين بشبرا الخيمة وشبين القناطر

تمكنت ألاجهزة الأمنية في ابلقليوبية، من القبض على تشكيلين عصابيين للاتجار في المخدرات، بعد مطاردة مثيرة مع رجال الأمن في شبين القناطر وشبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم المخدرات، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من العقيد محمد عامر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، يفيد ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار في البرشام المخدر والهيروين والحشيش، ففى مدينة شبين القناطر تمكن المقدم محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث المركز، وبرفقته قوة امنية بمطاردة عاطلين بقرية طحانوب أثناء استقلالهما توك توك لقيامهما بترويج الأقراص المخدرة.

وأسفرت المطاردة عن ضبطهما وهما كمال.ع 26 سنة، ومحمد.ر 28 سنة، عاطلان، وبحوزتهما 200 قرص مخدر ومبلغ مالي وضبط مركبة التوك توك بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة الأول، وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتمكن المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين وهم احمد ص 27 سنه وجمال ع 58 سنه ومحمد ع 23 سنه وسيد س 23 سنة وبحوزتهم ربع كيلو هيروين و200 جرام حشيش و300 قرص مخدر وبحوزتهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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