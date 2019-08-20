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سقوط تشكيل «الأجنبي» لترويج «الفودو» بالقليوبية

20 أغسطس، 2019
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تمكنت مباحث القليوبية من القبض على تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين يتزعمهم عاطل يدعى «الأجنبي»، لترويج المخدرات في شبرا الخيمة، وبحوزتهم كميات من المخدرات، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيقتلقى اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، إخطارا من العميد وائل نبيل، رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يفيد بضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات يتزعمه عاطل يدعى «الأجنبي»، والمتهمون هم «ا ع»، 24 سنة وشهرته «الأجنبي»، و«م ص»، 25 سنة، السابق اتهامه في قضيتي سلاح، و«ن ش»، 42 سنة، و«م ج»، 31 سنة، وضبط بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

 

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