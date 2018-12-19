سقوط تشكيل عصابي تحصص في سرقة السيارات في القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات عن طريق مفتاح مصطنع بمدينة بنها .



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، أخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد بأنه بتاريخ 17 ديسمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة أول بنها من المدعو “خالد ف م” 46 سنه، ومقيم دملو، دائرة مركز بنها بسرقة السياره خاصته رقم 63134 ملاكى قليوبيه ماركة سوزوكى سويفت موديل 1996 موتور رقم 274347 شاسيه رقم 109859 من أمام المدرسه محل عمله، ولم يتهم أحد بذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10317 جنح قسم أول بنها لسنة 2018 .



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كلا من “رأفت م ع” 50 سنه، سائق ومقيم شارع الجيش، المنشية، دائرة القسم، السابق اتهامه في عدد 32 قضية متنوعه “سرقة مسكن – سرقة وسائل نقل – أموال عامة – سلاح ابيض – سلاح نارى مخدرات”، مسجل شقى خطر تحت رقم 1010 فئة ج – سرقات عامة، وشقيقه “رضا م ك” 46 سنه، سمكرى سيارات ومقيم ذات العنوان، السابق اتهامه في عدد 10 قضايا متنوعه “سرقة وسائل نقل – سرقة بالإكراه” .



وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب المفتاح المقلد، وتم بارشاد المتهم الأول ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بمدينة طوخ .. تم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال قسم أول بنها تاريخه ملحقاً بالمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.