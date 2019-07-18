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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطريقة المفتاح المصطنع بالقليوبية

18 يوليو، 2019
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سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطريقة المفتاح المصطنع بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

شغلة كويسة ومكسبها عالي وتم القبض علينا في قضايا مشابه فقررنا تشكيل عصابي لسرقة السيارات وكنا نراقب السيارات الفارهة بشبين القناطر وطوخ وبنها ونقوم بفتحها بطريقة المفتاح المصطنع وقت الزروة أو ليلا
بهذه الكلامات بدأ تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عاطلين إعترافاتهم بتكوين نشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطريقة المفتاح المصطنع بالقليوبية

فقد تقدم العديد من مواطني مدينة بنها بالقليوبية بالعديد من البلاغات للعميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بسرقة سيارتهم من أمام منازلهم

وتم إخطارا اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير المباحث بالقليوبية والواء يحي راضي رئيس مباحث القليوبية وأكدت تحرياتهم قيام كلا من ” أ. م. م ” وح. ش. ص ” و ” م. م. م. ” بتكوين نشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبتقنين الأوضاع تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم علي نيابة قسم ثان بنها وبمواجهتهم إعترفو في تحقيقات النيابة بأنهم تم إلقاء القبض عليهم في جرائم مماثلة وتعرفو علي بعضهم وقررو تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطريقة المفتاح المصطنع من شبين القناطر وطوخ وبنها ويقومو ببيعها بمحافظتي الشرقية والبحيرة حتي لا يستطيع أحد كشفهم ويقومو بتغيير معالم السيارة بتغيير اللوحات المعدنية وتغيير معالم السيارة وبيعها وتقسيم المبالغ فيما بينهم
هذا وقرر المستشار حمدي السيد مدير نيابة قسم ثان بنها بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق

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