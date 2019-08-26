أخبار مصرعاجل

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بالقليوبية

26 أغسطس، 2019
826 أقل من دقيقة

نجحت قوات أمن القليوبية في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بالجبل الأصفر وتقطيعها وبيعها لتجار السيارات والموتوسيكلات .
وكانت معلومات قد وردت الي السيد مدير أمن القليوبية طارق عجيز بسرقة عدد من السيارات والدراجات النارية.
حيث كلف مدير أمن القليوبية العميد عبدالعظيم سعيد رئيس مباحث مرور القليوبية حيث قام بحملة للقبض علي التشكيل العصابي وتم ضبط عدد من السيارات المسروقة والدراجات النارية وتم ضبط عدد من أفراد العصابة وجاري التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 ديسمبر، 2018
156

رئيس الوزراء يصل لافتتاح المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية

20 نوفمبر، 2018
126

ميسي يقترب من العودة للأرجنتين فى كوبا أمريكا

9 أبريل، 2019
736

عاجل.. “ترامب” يشكر السيسي على جهوده بمجال حرية العبادة

8 ديسمبر، 2018
192

ميسي يحرز هدفا عالميا فى شباك إسبانيول

إغلاق