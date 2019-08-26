سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بالقليوبية

نجحت قوات أمن القليوبية في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية بالجبل الأصفر وتقطيعها وبيعها لتجار السيارات والموتوسيكلات .

وكانت معلومات قد وردت الي السيد مدير أمن القليوبية طارق عجيز بسرقة عدد من السيارات والدراجات النارية.

حيث كلف مدير أمن القليوبية العميد عبدالعظيم سعيد رئيس مباحث مرور القليوبية حيث قام بحملة للقبض علي التشكيل العصابي وتم ضبط عدد من السيارات المسروقة والدراجات النارية وتم ضبط عدد من أفراد العصابة وجاري التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.