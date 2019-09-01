سقوط تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وتصنيع مخدر “الإستروكس”بالقليوبية

نجحت قوات الأمن بمحافظة القليوبية من القبض على تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وتصنيع مخدر “الإستروكس” بمدينة قليوب.

كانت معلومات سرية قد وردت للواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية مفادها قيام “حسن م. م. ع.” (37 سنة) عاطل وسبق اتهامه في قضيتين متنوعتين، و”محمود ج. م.” عاطل وسابق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و”أحمد ج. ع” عاطل، و”محمود ر. ع.” عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح ناري، ومقيمون بمركز قليوب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وخاصة تصنيع مخدر “الاستروكس”.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين، أمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاحان ناريان “خرطوش محلي الصنع” و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الاستروكس تزن 1.500 جرام، ومبلغ مالي يقدر بـ 3400 جنيه، و4 هواتف محمولة، وزجاجتان لمخدر الكيتامين، وكمية من نبات “البردقوش” تزن 500 جرام، وعبوتان لسائل “البيرسول” المستخدم في تصنيع مادة مخدر الإستروكس.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، والمواد الخام لتصنيع المادة المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.