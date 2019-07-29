سقوط ثلاثة أشخاص بالقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر وسلاح نارى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص (سبق إتهام أحدهم فى قضية سرقة) بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى وترددهم على دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها لدى مالكها بدون لوحات معدنية وبدون رخصتى قيادة وتسيير ، وأنه قام بخلع اللوحات المعدنية بسبب قيامه ورفقائه بترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز.. وضبط بحوزتهم ( فرد خرطوش محلى الصنع – عدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار – عدد 3000 قرص مخدر – مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهم ، والهواتف للإتصال بعملائهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.