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سقوط سائق أثناء ترخيص سيارة بشهادة “براءة ذمة” مزورة في بنها

3 أكتوبر، 2019
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سقوط سائق أثناء ترخيص سيارة بشهادة “براءة ذمة” مزورة في بنها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط سائق حاول استخراج ترخيص سيارة مستخدما شهادة براءة ذمة مزورة خلال تواجده بمرور بنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بضبط المدعو إبراهيم م ع سائق، حال قيامه بتجديد رخصه القياده للسيارة وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة براءة الذمة “المخالفات” والمنسوب صدورها لنيابة مرور شمال بنها وبالفحص تبين أنها مزورة.  بمواجهة المذكور أقرر أنه اشترى تلك الشهادة من أحد الأشخاص غير معلوم لديه نظير مبلغ مالي، وحرر عن ذلك المحضر رقم 4894 لسنة 2019 جنح قسم ثان بنها.

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