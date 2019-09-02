سقوط سائق التوك توك وبحوزته مخدر الهيروين بالقليوبية

سائق التوك توك مزق جسد الزبون من أجل الأجره

كتب – أحمد مجدي الرفاعي



مزق سائق توك توك جسد الزبون بسبب الخلاف علي قيمه الأجره .

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بورود أشاره من المستشفي بوصول أحمد م أ 18 سنه مصابا بعده أصابات في جسده .

تبين من تحريات الرائد أحمد عبدالمنعم مبروك رئيس مباحث مركز الخانكه بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بحدوث مشاجره بناحيه قريه سرياقوس دائره المركز بين المجني عليه والمتهم مصلح ع م 15 سنه سائق توك توك بسبب خلاف علي أجره التوك توك فقام سائق التوك توك بتمزيق جسد الزبون بكتر وفر هاربا .

ألقي القبض علي المتهم والسلاح المستخدم وعثر بحوزه المتهم علي 10 جرام هيروين بقصد الأتجار