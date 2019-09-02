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سقوط سائق التوك توك وبحوزته مخدر الهيروين بالقليوبية

2 سبتمبر، 2019
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سائق التوك توك مزق جسد الزبون من أجل الأجره
كتب – أحمد مجدي الرفاعي


مزق سائق توك توك جسد الزبون بسبب الخلاف علي قيمه الأجره .
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بورود أشاره من المستشفي بوصول أحمد م أ 18 سنه مصابا بعده أصابات في جسده .
تبين من تحريات الرائد أحمد عبدالمنعم مبروك رئيس مباحث مركز الخانكه بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بحدوث مشاجره بناحيه قريه سرياقوس دائره المركز بين المجني عليه والمتهم مصلح ع م 15 سنه سائق توك توك بسبب خلاف علي أجره التوك توك فقام سائق التوك توك بتمزيق جسد الزبون بكتر وفر هاربا .
ألقي القبض علي المتهم والسلاح المستخدم وعثر بحوزه المتهم علي 10 جرام هيروين بقصد الأتجار

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