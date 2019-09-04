سقوط شخصين بحوزتهما 3 كيلو أفيون بالأقصر

نجحتهزة الأمنية بالأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق وعامل بحوزتهما 9 أكياس من مخدر الأفيون، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص ومرورهما بالطريق الغربي بمحافظة الأقصر.

تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط التمركز الأمني بالطريق الغربي بين مدينتي القرنة وأرمنت من القبض على كل من “ر.م.س” 34 سنة سائق، و”ا.أ.ع” 65 عامل سبق اتهامه في سلاح بدون ترخيص، مقيمان بدائرة مركز إسنا، وهما يستقلان سيارة ميكروباص بيضاء اللون.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 9 أكياس من مخدر الأفيون تزن نحو 3 كيلوجرامات، وهاتفي محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات للاتجار بها بمدينة إسنا.

تم تحرير المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.