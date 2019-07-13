سقوط شقيقين لسرقتهما 7 كيلوجرامات ذهب من سيارة تاجر بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من شقيقين قاما بسرقة كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 7 كيلو جرامات من داخل إحدى السيارات بالإسكندرية.

كان قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص (تاجر مصوغات ذهبية) باكتشافه كسر الزجاج الخلفى لسيارته الملاكى حال توقفها أمام مجمع محلات كائن قبل محطة تحصيل الرسوم بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى، وسرقة حقيبة من داخلها تحوى كمية من المصوغات الذهبية تزن حوالى 7 كيلو جرامات.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة،

وبمتابعة خطوط سير مرتكبى الواقعة، أسفرت جهوده عن قيام تشكيل عصابى مكون من (عاطلين شقيقين، مقيمان بمحافظة الجيزة، سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضية “سرقة وسائل نقل” بالحبس “سنتين”) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بإسلوب كسر الزجاج أثناء توقفها بالطريق العام، بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وبحوزتهما (45 ألف جنيه- 15 هاتف محمول- 3 أجهزة “لاب توب”) بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع كمية من المصوغات الذهبية وأن الهواتف وأجهزة اللاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

تم بإرشادهما ضبط (كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها وزنت حوالى “6,812 كيلو جرام “- سيارة ملاكى “المستخدمة فى إرتكاب الواقعة”)، كما أرشد المتهمان عن مكان بيعهما لباقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما (مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين) “سيئ النية” وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين، وقدم كمية من المصوغات الذهبية بلغ وزنها حوالى 497 جراما قام بشرائها منهما نظير مبلغ 337 ألف جنيه.

كما اعترف المتهمان بارتكاب واقعة سرقة سبق وأن تم تحرير محضر بشأنها بقسم شرطة أول الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.