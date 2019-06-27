سقوط عاطلين بحوزتهما 400 قرص مخدر بشبرا الخيمة

نجحت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار بناحية منشية الحرية، دائرة القسم .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط كلا من “على ح ا”، 49 سنه عاطل ومقيم منشية الحرية، دائرة القسم، و”طه م ا”، 50 سنه عاطل ومقيم منشية الحرية، دائرة القسم، وبحوزتهما عدد 400 قرص مخدر، ومبلغ مالى190 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عن التحريات والضبط، أعترفا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20817 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق .