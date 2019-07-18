سقوط عاطل واخر وبحوزتهم بودرة وفودو بشبرا الخيمة

سقوط عاطل واخر وبحوزتهم بودره وفودو بشبرا الخيمة

كتب على عجاج

نجحت قوات مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، في حملة أمنية؛ من ضبط الخارجين عن القانون وتجار الكيف والمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو «إسلام. ذ. م» 30 سنة، عاطل، ومقيم عزبة عثمان دائرة القسم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي «75» جرام وسلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش» وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره «160» جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنه.

كما ألقي القبض على «سيد. ه. ش» 45 سنة، عاطل، ومقيم بيجام دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت حوالي «60» جرام، ومبلغ مالي قدره «190» جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.