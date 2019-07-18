أخبار مصرعاجل

سقوط عاطل واخر وبحوزتهم بودرة وفودو بشبرا الخيمة

18 يوليو، 2019
520 أقل من دقيقة

سقوط عاطل واخر وبحوزتهم بودره وفودو بشبرا الخيمة

كتب على عجاج

 نجحت قوات مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر، رئيس المباحث، في حملة أمنية؛ من ضبط الخارجين عن القانون وتجار الكيف والمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو «إسلام. ذ. م» 30 سنة، عاطل، ومقيم عزبة عثمان دائرة القسم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالي «75» جرام وسلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش» وطلقة من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره «160» جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بزبائنه.

كما ألقي القبض على «سيد. ه.  ش» 45 سنة، عاطل، ومقيم بيجام دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت حوالي «60» جرام، ومبلغ مالي قدره «190» جنيهًا، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 يناير، 2019
949

هام وعاجل .. السيسي يُقر تعديلات قانون “أملاك الدولة الخاصة”

15 أبريل، 2019
599

الأمن يكشف حقيقة الفيديو الإخواني عن المشاجرة المسلحة بقنا

20 مارس، 2019
636

“زيدان” يكشف عن قائمة الأسماء المطلوبة لتدعيم ريال مدريد

2 مايو، 2019
709

بالمستندات المدعو محمود ياسر رمضان مفصول من حزب الاحرار الاشتراكيين باقرار قضائي منه موجود بلجنة شئون الاحزاب

إغلاق